Haftaya yeni hocayla başlarız

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, camiaya ve taraftara önemli mesajlar yolladı. Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'a geçmişte hizmet etmiş, çalışmış, hoca ve futbolcu olarak bulunmuş kişilerden birinin teknik direktörümüz olmasını istiyoruz" dedi.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hacısalihoğlu, "Teknik direktör arayışlarımız devam ediyor. Umuyorum ki bu hafta sonuna kadar değerlendirme ve görüşmelerden bir sonuç alınır, Trabzonspor önümüzdeki haftaya yeni teknik adamıyla başlar. Düşüncemiz bu yönde" şeklinde konuştu. Asbaşkan Hayrettin Hacisalihoğlu, "Hem taraftarlara umut vadeden hem de sonuç ve ekonomik olarak Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir kadro oluşturmak, bununla da taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Önceliğimiz ise ekonomi" dedi.