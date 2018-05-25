Gomis Sultanahmet’e hayran kaldı

Attığı 29 golle Süper Lig'in gol kralı olan ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, dün Sultanahmet'te güzel bir gün geçirdi. Gomis, fotoğraflarını da instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Fransız golcüye olan ilgi inanılmaz boyutta olurken, Gomis, kendisine gelen fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek gönülleri fethetti.
BURASI GÖZ KAMAŞTIRICI
Gomis, Sultanahmet Camii'ne de girerek burayı da inceledi. Gomis, Camii hakkında da da bilgiler aldı. Sultanahmet Camii'ne hayran kaldığı, mimarisinin göz kamaştırıcı olduğunu söylediği bildirildi.
KENDİNİ SEVDİRDİ
Gomis, kendisiyle konuşmak isteyenleri geri çevirmedi. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetti. Fransız yıldız, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı
BURASI GÖZ KAMAŞTIRICI
Gomis, Sultanahmet Camii'ne de girerek burayı da inceledi. Gomis, Camii hakkında da da bilgiler aldı. Sultanahmet Camii'ne hayran kaldığı, mimarisinin göz kamaştırıcı olduğunu söylediği bildirildi.
KENDİNİ SEVDİRDİ
Gomis, kendisiyle konuşmak isteyenleri geri çevirmedi. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetti. Fransız yıldız, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı
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