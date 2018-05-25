Gomis Sultanahmet’e hayran kaldı

gollegol kralı olan veşampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, düngüzel bir gün geçirdi., fotoğraflarını da instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.golcüye olan ilgi inanılmaz boyutta olurken,, kendisine gelen fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek gönülleri fethetti.de girerek burayı da inceledi.hakkında da da bilgiler aldı.hayran kaldığı, mimarisinin göz kamaştırıcı olduğunu söylediği bildirildi.kendisiyle konuşmak isteyenleri geri çevirmedi. Sempatik tavırlarıyla gönülleri fethetti.yıldız, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı