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Arda’nın cezasına indirim

’in yıldızı , maçında orta v eyan hakeme yaptığı centilmenlik dışı hareketler nedeniyle 16 maç ceza almıştı. Bu ceza 6 maç düşürüldü

Arda’nın cezasına indirim
Futbol Federasyonu , 'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 karşılaşmaya indirdi. 'den yapılan açıklamada, Başakşehir'in 'de Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı hakeme yönelik hareketlerinin ardından kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 16 maç ceza verilen Arda Turan'ın bu cezasını, Tahkim Kurulu oy birliğiyle 6 maç düşürdü. Arda Turan konusundaki duruşma talebini reddeden Tahkim Kurulu, bu oyuncunun 39 bin liralık para cezasında değişiklik yapmadı. Yıldız oyuncu, önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir'de devam ederse 10 maçta görev alamayacak.
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