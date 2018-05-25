Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 karşılaşmaya indirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Başakşehir'in Süper Lig'de Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı hakeme yönelik hareketlerinin ardından kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 16 maç ceza verilen Arda Turan'ın bu cezasını, Tahkim Kurulu oy birliğiyle 6 maç düşürdü. Arda Turan konusundaki duruşma talebini reddeden Tahkim Kurulu, bu oyuncunun 39 bin liralık para cezasında değişiklik yapmadı. Yıldız oyuncu, önümüzdeki sezon Medipol Başakşehir'de devam ederse 10 maçta görev alamayacak.
Arda’nın cezasına indirim
Medipol Başakşehir’in yıldızı Arda Turan, Sivas maçında orta v eyan hakeme yaptığı centilmenlik dışı hareketler nedeniyle 16 maç ceza almıştı. Bu ceza 6 maç düşürüldü
Etiketler: Medipol Başakşehir , Arda Turan , Sivas , Tahkim Kurulu , süper lig , TFF
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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