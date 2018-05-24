Trabzonspor’da maaş revizyonu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıllık 32 milyon Euro olan futbolcu giderlerini 16 milyon Euro seviyelerine çekmeyi planlıyor. Karadeniz Fırtınası, böylece yeni sezona yüksek maliyeti bulunan oyuncularından arındırılmış olarak girecek.
5 MİLYONDAN KURTULDU
TAKIMDAKİ 14 oyuncu yıllık ücretlerini Euro bazında alırken, alınan yıllık ücretlerin TL bazında değer görmesi istenecek... Yönetim, futbolcularla birebir yapacağı görüşmelerle maaşlarda indirim isteyecek. Olumlu karşılık vermeyen oyuncularla yollar ayrılacak. Trabzon, ligin bitmesiyle sözleşmeleri sona eren Hubocan, Durica ve N'Doye ile yıllık aldıkları ücretlerden kurtuldu. Karadeniz Fırtınası, 3 oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödüyordu.
5 MİLYONDAN KURTULDU
TAKIMDAKİ 14 oyuncu yıllık ücretlerini Euro bazında alırken, alınan yıllık ücretlerin TL bazında değer görmesi istenecek... Yönetim, futbolcularla birebir yapacağı görüşmelerle maaşlarda indirim isteyecek. Olumlu karşılık vermeyen oyuncularla yollar ayrılacak. Trabzon, ligin bitmesiyle sözleşmeleri sona eren Hubocan, Durica ve N'Doye ile yıllık aldıkları ücretlerden kurtuldu. Karadeniz Fırtınası, 3 oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödüyordu.
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