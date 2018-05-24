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’da maaş revizyonu

Başkanı , yıllık 32 milyon olanu ftbolcu giderlerini 16 milyon Euro’ya çekecek. Maaşlarında indirim yapmayan isimleler yollar ayrılacak

Trabzonspor’da maaş revizyonu
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıllık 32 milyon Euro olan futbolcu giderlerini 16 milyon Euro seviyelerine çekmeyi planlıyor. Fırtınası, böylece yeni sezona yüksek maliyeti bulunan oyuncularından arındırılmış olarak girecek.

5 MİLYONDAN KURTULDU
TAKIMDAKİ 14 oyuncu yıllık ücretlerini bazında alırken, alınan yıllık ücretlerin TL bazında değer görmesi istenecek... Yönetim, futbolcularla birebir yapacağı görüşmelerle maaşlarda indirim isteyecek. Olumlu karşılık vermeyen oyuncularla yollar ayrılacak. Trabzon, ligin bitmesiyle sözleşmeleri sona eren Hubocan, Durica ve N'Doye ile yıllık aldıkları ücretlerden kurtuldu. Karadeniz Fırtınası, 3 oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödüyordu.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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