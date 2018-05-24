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Kadroda tam 45 futbolcu var!

Bordo-Mavili kulübün, yeni sezon öncesi kadrosunda tam 45 oyuncu bulunuyor... Bunların 22’si ise doğumlu isimler

Kadroda tam 45 futbolcu var!
Bordo-mavili kulübün, 2018-2019 sezonu öncesinde 5 oyuncuyla sözleşmesi sona ererken, kiralıktan dönenlerle birlikte 45 sözleşmeli futbolcusu bulunuyor... Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 18 oyuncu, ekibine geri dönecek. Kadrodaki oyuncuların 22'si Trabzonlu.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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