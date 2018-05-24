Bordo-mavili kulübün, 2018-2019 sezonu öncesinde 5 oyuncuyla sözleşmesi sona ererken, kiralıktan dönenlerle birlikte 45 sözleşmeli futbolcusu bulunuyor... Geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 18 oyuncu, Karadeniz ekibine geri dönecek. Kadrodaki oyuncuların 22'si Trabzonlu.
Kadroda tam 45 futbolcu var!
Bordo-Mavili kulübün, yeni sezon öncesi kadrosunda tam 45 oyuncu bulunuyor... Bunların 22’si ise Trabzon doğumlu isimler
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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