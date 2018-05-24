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’nın zirvesinde

219 Milyon ’luk değerini 333 Milyon Euro’ya çıkaran , yüzde 52’lik büyüme oran ı ile bu kulvarda ’nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa’nın zirvesinde
KPMG Football Benchmark şirketi tarafından yapılan araştırma neticesinde Beşiktaş bu yıl 'da değeri en fazla artan kulüp oldu... Bir yılda değerini 219 Milyon 'dan 333 Milyon Euro'ya çıkaran , tam yüzde 52'lik bir büyüme gerçekleşti. Bu durumda 'ın Şampiyonlar Ligi performansı büyük rol oynadı.

EN DEĞERLİ TÜRK KULÜBÜ...
PİYASA değerini 333 milyon Euro'ya çıkaran ve Avrupa'nın en değerli 23. kulübü olan Beşiktaş'ı 'de 330 milyon Euro ile lig şampiyonu G.Saray ve 319 milyon Euro piyasa değeri ile F.Bahçe takip etti

COME TO BEŞİKTAŞ ETKİSİ
BEŞİKTAŞ'IN geçen sezon yaptığı flaş transferlerde kullandığı "Come to Beşiktaş" sloganının kulübün Avrupa'da bilinirliğini büyük oranda artırdığı ve bu durumun da piyasa değerine etki yaptığı öğrenildi.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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