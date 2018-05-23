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’dan önce Q7’ye izin yok

yönetimi, dan veda eder gibi mesaj atan Quaresma’nın i i ’nın bitişini bekleyecek...

Rusya’dan önce Q7’ye izin yok
Kadroda önemli bir revizyona gitmeyi düşünen Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği yaşanıyor... Teknik heyetin takımda kalmasını istediği Portekizli yıldızın öncesi gün hesabından yaptığı veda niteliğindeki açıklama kafaları karıştırdı. Quaresma'nın Çin'den çok ciddi teklifler aldığı ve kariyerinin son ini yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

FİYATI ARTABİLİR!
Ancak Beşiktaş yönetimi bu konuda aceleci olmayacak... Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermesi durumunda artacağını tahmin eden Siyah- Beyazlılar, Rusya'daki turnuva bitene kadar hamle yapmayacak.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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