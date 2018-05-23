Rusya’dan önce Q7’ye izin yok

Kadroda önemli bir revizyona gitmeyi düşünen Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği yaşanıyor... Teknik heyetin takımda kalmasını istediği Portekizli yıldızın öncesi gün sosyal medya hesabından yaptığı veda niteliğindeki açıklama kafaları karıştırdı. Quaresma'nın Çin'den çok ciddi teklifler aldığı ve kariyerinin son transferini yapmak istediği gelen bilgiler arasında.
FİYATI ARTABİLİR!
Ancak Beşiktaş yönetimi bu konuda aceleci olmayacak... Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermesi durumunda fiyatının artacağını tahmin eden Siyah- Beyazlılar, Rusya'daki turnuva bitene kadar hamle yapmayacak.
FİYATI ARTABİLİR!
Ancak Beşiktaş yönetimi bu konuda aceleci olmayacak... Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermesi durumunda fiyatının artacağını tahmin eden Siyah- Beyazlılar, Rusya'daki turnuva bitene kadar hamle yapmayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.