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’dan Inter’e Serdar raporu!

Nagatomo’dan Inter’e Serdar raporu!
G.Saray ile Inter arasında sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sporx.com'un verdiği bilgiye göre Inter'li yetkililerin Nagatomo'ya Serdar Aziz'i sordukları, Japon futbolcunun da, "En beğendiğim Türk. Çok kuvvetli. Bire birde çok etkili" dediği öğrenildi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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