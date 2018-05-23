G.Saray ile Inter arasında sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sporx.com'un verdiği bilgiye göre Inter'li yetkililerin Nagatomo'ya Serdar Aziz'i sordukları, Japon futbolcunun da, "En beğendiğim Türk. Çok kuvvetli. Bire birde çok etkili" dediği öğrenildi.
Nagatomo’dan Inter’e Serdar raporu!
Etiketler: Serdar Aziz , Nagatomo , İnter
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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