Kutsal çağrı

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, geçen yılki şampiyonluğun ardından umreye gitti. Kutsal topraklardan çok etkilendi. Ardından bu yıl mart ayı ve bu ay olmak üzere iki defa daha Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giderek İslam'ın önemli ibadetlerinden umre ziyaretini gerçekleştirdi. Kabe'den çektiği bir videoyu hayranlarıyla paylaştı.
24 yaşındaki genç yıldız, ayrıca fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Pogba, videoda insanların Kabe'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Burası harika bir yer. Çok çok çok güzel... Duygularımı sizlere anlatamıyorum. Eğer insanlar burayı görmediyse mutlaka bir gün gelsin. İnşaallah buraya gelirsiniz. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel yer" dedi. Pogba ayrıca Twitter'da Juventus'tan Manchester United'a 102 milyon euroya transfer olduğunda en pahalı futbolcu seçilen Pogba'nın bu çağrısı, büyük beğeni kazandı. Video, sosyal medyada binlerce kez izlendi.
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEY
24 yaşındaki genç yıldız, ayrıca fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Pogba, videoda insanların Kabe'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Burası harika bir yer. Çok çok çok güzel... Duygularımı sizlere anlatamıyorum. Eğer insanlar burayı görmediyse mutlaka bir gün gelsin. İnşaallah buraya gelirsiniz. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel yer" dedi. Pogba ayrıca Twitter'da Juventus'tan Manchester United'a 102 milyon euroya transfer olduğunda en pahalı futbolcu seçilen Pogba'nın bu çağrısı, büyük beğeni kazandı. Video, sosyal medyada binlerce kez izlendi.
HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL ŞEY
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