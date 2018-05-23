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Kutsal çağrı

Fransız Futbolcu , son bir yıl içinde 3 kez Kabe’ye gitti. Paylaştığı videoyla herkesi kutsal topraklara davet etti. “İnşallah size de nasip olur” dedi

Kutsal çağrı
Manchester United'ın yıldız futbolcusu , geçen yılki şampiyonluğun ardından umreye gitti. Kutsal topraklardan çok etkilendi. Ardından bu yıl mart ayı ve bu ay olmak üzere iki defa daha 'ın Mekke kentine giderek İslam'ın önemli ibadetlerinden umre ziyaretini gerçekleştirdi. Kabe'den çektiği bir videoyu hayranlarıyla paylaştı.



24 yaşındaki genç yıldız, ayrıca fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Pogba, videoda insanların Kabe'yi görmesi gerektiğini belirterek, "Burası harika bir yer. Çok çok çok güzel... Duygularımı sizlere anlatamıyorum. Eğer insanlar burayı görmediyse mutlaka bir gün gelsin. İnşaallah buraya gelirsiniz. Hayatım boyunca gördüğüm en güzel yer" dedi. Pogba ayrıca Twitter'da 'tan 'a 102 milyon euroya transfer olduğunda en pahalı futbolcu seçilen Pogba'nın bu çağrısı, büyük beğeni kazandı. Video, sosyal medyada binlerce kez izlendi.






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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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