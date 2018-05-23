Fener’den kop Cimbom’a gel

sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken,pek fazla gündeme yansımayan bir gelişmenin olduğu bildirildi.golcüsü, yakın arkadaşı olankapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.ilearasındakifinaliniyan yanaizleyenilearasındaki konuşmadaağzındaki baklayı çıkardığıvemesajınıilettiği öğrenildi."Bazı sıkıntılarınınolduğunubiliyoruz. Eğerkendinayrılırsanseni çok beğendiğinisana sıcakbaktığını söylemek isterim"dedi.isebu sözlerinekarşı fazla renkvermediği ve gülümsemekleyetindiği belirtildi.takımdakalması durumundaayrılımakistediği de iddia ediliyor.