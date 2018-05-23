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Fener’den kop Cimbom’a gel

ile , Avrupa Ligi finalini İstanbul’da yan yana izlediler. Gomis burada baklayı ağzından çıkardı! Gomis, "Terim seni beğeniyor. Eğer F.Bahçe'den kendin ayrılırsan seni takımda istiyor" dedi

Fener’den kop Cimbom’a gel
Sezonun sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Galatasaray'da pek fazla gündeme yansımayan bir gelişmenin olduğu bildirildi. Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.



AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI
A.Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izleyen Gomis ile Valbuena arasındaki konuşmada Gomis'in, ağzındaki baklayı çıkardığı ve Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.



FATİH HOCA SENİ BEĞENİYOR!
Gomis'in Valbuena'ya "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.

​VALBUENA RENK VERMEDİ!
Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda F.Bahçe'den ayrılımak istediği de iddia ediliyor.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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