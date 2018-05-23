F.Bahçe için Rusya'dan süpriz transfer iddiası... Rus basını sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'da kiralık oynayan ve bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de olan Ahmed Musa'yı Fenerbahçe'nin istediğini öne sürdü. Nijeryalı forvet oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerin ısrarcı olduğu belirtildi. Leicester'de kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki golcüyü F.Bahçe'nin kiralık almas istediği aktarıldı.
F.Bahçe için Rusya’dan Ahmed Musa iddiası
Rus basını, bonservisi İngiliz ekibi Leicester City’de olan forvet oyuncusu Ahmed Musa’yı Fenerbahçe’nin istediğini öne sürdü
Etiketler: Rusya , Ahmed Musa , Fenerbahçe , Leicester City , transfer
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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