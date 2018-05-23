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F.Bahçe için ’dan iddiası

Rus basını, bonservisi İngiliz ekibi ’de olan forvet oyuncusu ’yı ’nin istediğini öne sürdü

F.Bahçe için Rusya’dan Ahmed Musa iddiası
F.Bahçe için 'dan süpriz iddiası... Rus basını sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova'da kiralık oynayan ve bonservisi İngiliz ekibi 'de olan Ahmed Musa'yı 'nin istediğini öne sürdü. Nijeryalı forvet oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerin ısrarcı olduğu belirtildi. Leicester'de kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki golcüyü F.Bahçe'nin kiralık almas istediği aktarıldı.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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