Muslera, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşüyle Florya'ya huzur geldiğini söyledi. Kovulmadan G.Saray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Uruguaylı kaleci, "Tudor'un iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Tudor'un bazı oyun mantaliteleri vardı. Ama o oyun mantalitesini sahaya sürmek için elinizde uygun oyuncuların olması gerekirdi" dedi.
Fatih Terim’le huzur geldi
Etiketler: Fatih Terim , Galatasaray , TUDOR
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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