Fatih Terim’le huzur geldi

Muslera, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşüyle Florya'ya huzur geldiğini söyledi. Kovulmadan G.Saray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Uruguaylı kaleci, "Tudor'un iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Tudor'un bazı oyun mantaliteleri vardı. Ama o oyun mantalitesini sahaya sürmek için elinizde uygun oyuncuların olması gerekirdi" dedi.