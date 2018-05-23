Fatih Terim anlatılmaz yaşanır

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando, Goal Türkiye'ye açıklamalarda bulundu. "Fatih Terim'in aynı anda hepinize dokunabiliyor olmasının sırrı nedir" sorusuna cevap veren Fernando, "Bu anlatılmaz yaşanır. Bu Tanrı'nın hocamıza verdiği bir hediye. Çünkü bunun bir okulu, eğitimi yok. Sempatik ve karizmatik olması, ikili ilişkileri... Size verdiği o güvenle, enerjiyle sahaya çıkıp onun için elinizden gelinin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Birçok teknik adamla çalıştım ama Fatih Terim'i bu konuda ilk sıraya yazarım" dedi.
ÇOK RAHAT...
Fernando, Terim'in büyük ve zorlu maçzlardaki rahatlığının da kendisini etkilediğini söyledi.
SAKATLIK BENİ ÇOK ZORLADI
Yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediği ve geri dönmekte zorlandığını söyleyen Fernando, "Yeri geldi fedakarlık yaparak oynadım. Bu açıdan kazandığım en anlamlı şampiyonluk" dedi.
ÇOK RAHAT...
Fernando, Terim'in büyük ve zorlu maçzlardaki rahatlığının da kendisini etkilediğini söyledi.
SAKATLIK BENİ ÇOK ZORLADI
Yaşadığı sakatlığın kendisini etkilediği ve geri dönmekte zorlandığını söyleyen Fernando, "Yeri geldi fedakarlık yaparak oynadım. Bu açıdan kazandığım en anlamlı şampiyonluk" dedi.
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