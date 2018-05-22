Lichtsteiner’le yakın temas

BEŞİKTAŞ, transferde düğmeye bastı... Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.
EKSTRA BİR PARA ÇIKMAYACAK
SİYAH-BEYAZLI Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.
DORTMUND TRANSFERİ YATTI
İTALYAN medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.
KARTAL'IN SİSTEMİNE UYGUN
78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.
EKSTRA BİR PARA ÇIKMAYACAK
SİYAH-BEYAZLI Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.
DORTMUND TRANSFERİ YATTI
İTALYAN medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.
KARTAL'IN SİSTEMİNE UYGUN
78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.
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