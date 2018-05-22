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Lichtsteiner’le yakın temas

Siyah-Beyazlılar, Lichtsteiner ile masaya oturacak... İsviçreli yıldızın bir an önce kadroya katılmasını istiyor.

Lichtsteiner’le yakın temas
BEŞİKTAŞ, transferde düğmeye bastı... Kara , teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.

EKSTRA BİR PARA ÇIKMAYACAK
SİYAH-BEYAZLI Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu i transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.



DORTMUND TRANSFERİ YATTI
İTALYAN medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.

KARTAL'IN SİSTEMİNE UYGUN
78 kez İsviçre formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu 'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.
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