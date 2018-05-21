Yönetimden tüm takıma şampiyonluk primi

G.SARAY Yönetimi, Süper Lig zaferinin ardından takıma önemli bir jest yaptı. Yönetim sözleşmesinde 'prim' maddesi yer almayanlara da şampiyonluk primi verilmesini kararlaştırdı. Sözleşmesinde 'prim' maddesi olmayan isimlerin alacağı miktarı Fatih Terim belirleyecek.
TERİM'E 500 BİN EURO
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk için 500 bin Euro prim alacak. Belhanda ve Fernando ise Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan dolayı 500'er bin Euro'luk prim kazanacak.
TERİM'E 500 BİN EURO
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk için 500 bin Euro prim alacak. Belhanda ve Fernando ise Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan dolayı 500'er bin Euro'luk prim kazanacak.
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