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seçimi bekliyor

Genel kurulun ardından yeniden başkan seçilirse, Tottenham ile Janssen için masaya oturulucak. Hollandalı da F.Bahçe’yi istiyor

Vincent Janssen seçimi bekliyor
FENERBAHÇE'DE kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için gelişmeler var. Genel kurulun adından Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse ve Aykut Kocaman'ın da görevde kalmasıyla Tottenham ile tekrar masaya oturulacak. Anlaşma sağlanırsa Janssen 1 yıl daha kiralanacak. Janssen'in de Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade edildi.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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