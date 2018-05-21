FENERBAHÇE'DE kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen için gelişmeler var. Genel kurulun adından Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse ve Aykut Kocaman'ın da görevde kalmasıyla Tottenham ile tekrar masaya oturulacak. Anlaşma sağlanırsa Janssen 1 yıl daha kiralanacak. Janssen'in de Fenerbahçe'de kalmak istediği ifade edildi.
Vincent Janssen seçimi bekliyor
Genel kurulun ardından Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilirse, Tottenham ile Janssen için masaya oturulucak. Hollandalı da F.Bahçe’yi istiyor
Etiketler: Aziz Yıldırım , Aykut Kocaman , vincent Janssen , Fenerbahçe
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.