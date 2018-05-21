PAOK'LA

sıcak saatleryaşanıyor...'tan ayrılmaküzere olantalip oldu.Bu oyuncu ileda ilgilenmesine rağmen'ın biradım önde olduğu öğrenildi.'nın yerineekibi'ta forma giyen'ı listeninbaşına aldı.sezon'ta 3. sezonunu yaşayanyaşındakifutbolcuresmi maçta forma giyerken fileleri 12 kez havalandırdı. 10 numara pozisyonunda görev yapan'ın yıldızı giderek parlıyorgibi frikik atışlarını çok iyi kullananuzaktan mermi gibi şutlar atmasıyla tanınıyor.futbolunun parlayan yıldızı olarak gösterilensüratli bir oyuncu olarak da dikkat çekiyor.'ınyöneticilerle'ın durumunu görüşeceği ve resmi teklif yapacağı öne sürüldü.bu transferde para ile birlikteekibineya da'u önerecek.