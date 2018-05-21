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Abdülkadir ve Yusuf’u satmayacağız

Başkanı , “ ve ’ya ciddi teklifler var. Ama bu konudaki görüşümü z son derece açık ve nettir... Onları satmayacağız” diye konuştu...

Abdülkadir ve Yusuf’u satmayacağız
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün 'da açıklamalarda bulundu. Bordo- Mavili takımın genç yıldızıları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı satmayacaklarını söyledi.

850 MİLYON LİRA
Ağaoğlu, "Bu iki futbolcumuza ciddi teklifler var. Ama bu konudaki görüşümüz son derece açık ve nettir. Onları satmayacağız" dedi. Ağaoğlu, "Bu iki oyuncu konusunda almak isteyen kulüpler ısrarcı ise zaten fiyatlarını da söylemiştik. 850 milyon lirayı veren kulüp ikisini de alıp gider" dedi. , Abdülkadir ve Yusuf için, "Onların tarihi misyonları da var. Zamanı gelince en iyi kulüpte oynamak hakları" diye konuştu.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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