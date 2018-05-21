Fenerbahçe Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'e 85-80 mağlup olduğu maçta Nicolo Melli, maçı 28 sayı, 6 ribaund ve 1 asist ile tamamladı ve bu performansıyla Euroleague final tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu.
28 sayı atan Melli tarihe geçti
28 sayıyla oynayan Nicolo Melli Euroleague finaller tarihinin en çok sayı atan oyuncusu oldu
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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