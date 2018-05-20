Tarih 19.05 şampiyon cimbom

Ve şampiyon Cimbom... İzmir deplasmanında Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray nefesleri kesen 34 haftalık maraton sonunda Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaştı. Sarı- Kırmızılılar tarihindeki 21. şampiyonluğa imza atarken, teknik direktör Fatih Terim de omzundaki apolet sayısını 7'ye çıkardı.
66'YA KADAR BEKLEDİLER
Göztepe karşısında beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray çok zorlandı. İlk yarı 0-0 biterken, 66. dakikada Sarı-Kırmızılılar ayağa kalktı.
GOMİS'TEN ALTIN VURUŞ
Gomıs kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı ağlara yolladı. Ve bu gol Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Bitiş düdüğüyle birlikte Sarı- Kırmızılılar müthiş bir coşku yaşadı.
4 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Terim'i omuzlara alan futbolcular, taraftarlarıyla bütünleşti ve zaferini doyasıya kutladı. Galatasaray 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmaya da hak kazandı.
REKORTMEN KRAL
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden birisi Gomis oldu... Göztepe maçında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Fransız yıldız, 29 golle ligde gol krallığına ulaştı. Gomis ayrıca Alex'in 28 gollük rekorunu tarihe gömdü ve ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
ERDOĞAN'DAN G.SARAY'A TEBRiK
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çektiği telgrafla tebrik etti. Erdoğan'ın mesajında, "G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadesi yer aldı.
ARTIK FENER'LE FARK İKİ!
Tarihindeki 21. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bir ilke de imza attı... Sarı-Kırmızılılar, profesyonel lig tarihinde ilk kez ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonlukta 2 fark attı. Sarı-Kırmızılılar'ın Beşiktaş'la arasındaki fark da 6'ya yükseldi.
GELENEĞİ BOZMADI
Son 8 haftaya lider girdiği son 8 sezonda da şampiyonluğa ulaşan G.Saray geleneği bozmadı. 26. hafta sonunda zirvede olan Cimbom hedefe ulaştı.
66'YA KADAR BEKLEDİLER
Göztepe karşısında beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray çok zorlandı. İlk yarı 0-0 biterken, 66. dakikada Sarı-Kırmızılılar ayağa kalktı.
GOMİS'TEN ALTIN VURUŞ
Gomıs kendisinin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı ağlara yolladı. Ve bu gol Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Bitiş düdüğüyle birlikte Sarı- Kırmızılılar müthiş bir coşku yaşadı.
4 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Terim'i omuzlara alan futbolcular, taraftarlarıyla bütünleşti ve zaferini doyasıya kutladı. Galatasaray 4 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmaya da hak kazandı.
REKORTMEN KRAL
Galatasaray'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden birisi Gomis oldu... Göztepe maçında penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Fransız yıldız, 29 golle ligde gol krallığına ulaştı. Gomis ayrıca Alex'in 28 gollük rekorunu tarihe gömdü ve ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.
ERDOĞAN'DAN G.SARAY'A TEBRiK
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çektiği telgrafla tebrik etti. Erdoğan'ın mesajında, "G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadesi yer aldı.
ARTIK FENER'LE FARK İKİ!
Tarihindeki 21. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bir ilke de imza attı... Sarı-Kırmızılılar, profesyonel lig tarihinde ilk kez ezeli rakibi Fenerbahçe'ye şampiyonlukta 2 fark attı. Sarı-Kırmızılılar'ın Beşiktaş'la arasındaki fark da 6'ya yükseldi.
GELENEĞİ BOZMADI
Son 8 haftaya lider girdiği son 8 sezonda da şampiyonluğa ulaşan G.Saray geleneği bozmadı. 26. hafta sonunda zirvede olan Cimbom hedefe ulaştı.
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