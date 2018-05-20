Tarih 19.05 şampiyon cimbom

şampiyon...deplasmanında'yiyenennefesleri kesen 34 haftalık maraton sonunda'de mutlu sona ulaştı. Sarı- Kırmızılılar tarihindeki 21. şampiyonluğa imza atarken, teknik direktörde omzundaki apolet sayısını 7'ye çıkardı.karşısındaberaberlikhalinde bileşampiyonluğaulaşacak olançok zorlandı. İlkyarıbiterken,Sarı-Kırmızılılarayağa kalktı.kendisinin düşürülmesiylekazanılanpenaltıyıağlara yolladı. Vebu gol'ışampiyon yaptı. Bitişdüdüğüyle birlikte Sarı-Kırmızılılar müthişbir coşku yaşadı.'i omuzlara alan futbolcular, taraftarlarıyla bütünleşti ve zaferini doyasıya kutladı.4 yıl aradan sonra'nde olmaya da hak kazandı.'ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden birisioldu...maçında penaltıdan attığı golle galibiyeti getirenyıldız, 29 golle ligde gol krallığına ulaştı.ayrıca'in 28 gollük rekorunu tarihe gömdü ve ligde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.21. şampiyonluğa ulaşanbir ilke de imza attı... Sarı-Kırmızılılar, profesyonel lig tarihinde ilk kez ezeli rakibi'ye şampiyonlukta 2 fark attı. Sarı-Kırmızılılar'ın'la arasındaki fark da 6'ya yükseldi.8 haftaya lider girdiği son 8 sezonda da şampiyonluğa ulaşangeleneği bozmadı. 26. hafta sonunda zirvede olanhedefe ulaştı.