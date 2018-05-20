Mutlu haber gelmedi

Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti, Süper Lig'i 3. sırada tamamladı.
2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER
6. dakikada Ahmed İldiz kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1. 26. dakikada Diagne, Emre'nin müdahalesiyle yerde kalınca Kasımpaşa penaltı kazandı. 27'de atışı Diagne kullandı: 0-2. 30. dakikada Adebayor, arka direğe gönderdi, Visca dokundu: 1-2. 36'da kaleci Ramazan topu elinden kaçırdı. Adebayor boş kaleye yolladı: 2-2. 52'de Emre'nin kullandığı penaltıyı Ramazan kurtardı. 61. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Adebayor maçın skorunu ilan etti: 3-2.
2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER
6. dakikada Ahmed İldiz kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1. 26. dakikada Diagne, Emre'nin müdahalesiyle yerde kalınca Kasımpaşa penaltı kazandı. 27'de atışı Diagne kullandı: 0-2. 30. dakikada Adebayor, arka direğe gönderdi, Visca dokundu: 1-2. 36'da kaleci Ramazan topu elinden kaçırdı. Adebayor boş kaleye yolladı: 2-2. 52'de Emre'nin kullandığı penaltıyı Ramazan kurtardı. 61. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Adebayor maçın skorunu ilan etti: 3-2.
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