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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Zaten zordu olmadı!
  2. Devler Ligi tesellisi

Mutlu haber gelmedi

, önünde 2-0 geriye düştü , sonrasında 3-2’yi yakaladı. Ama ’den ’nin galibiyet haberi gelmeyince ligi üçüncü sırada tamamladı

Mutlu haber gelmedi
, evinde 'yı 3-2 mağlup etti, 'i 3. sırada tamamladı.

2-0'DAN GERİ DÖNDÜLER
6. dakikada Ahmed İldiz kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1. 26. dakikada Diagne, Emre'nin müdahalesiyle yerde kalınca Kasımpaşa penaltı kazandı. 27'de atışı Diagne kullandı: 0-2. 30. dakikada Adebayor, arka direğe gönderdi, Visca dokundu: 1-2. 36'da kaleci Ramazan topu elinden kaçırdı. Adebayor boş kaleye yolladı: 2-2. 52'de Emre'nin kullandığı penaltıyı Ramazan kurtardı. 61. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Adebayor maçın skorunu ilan etti: 3-2.

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