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Doğuş finalde kaybetti

finalinde Belgrade Stark Arena'da ile karşı karşıya gelen Doğuş, mücadeleyi 85-78 kaybetti ve ikinci oldu

Fenerbahçe Doğuş finalde kaybetti

Belgrad'da yapılan final maçında ile karşılaşan , mücadeleyi 85-78 kaybetti ve ikinci oldu.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon, Sloukas, Wanamaker, Melih, Guduric, Nunnally, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet
KOÇ: Zeljko Obradovic

REAL MADRID: Causeur, Randolph, Fernandez, Doncic, Reyes, Campazzo, Ayon, Carroll, Tavares, Llull, Thompkins, Taylor
KOÇ: Pablo Laso

Detaylar birazdan...

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 19:26
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