Belgrad'da yapılan Final Four final maçında Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 85-78 kaybetti ve ikinci oldu.

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon, Sloukas, Wanamaker, Melih, Guduric, Nunnally, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet

KOÇ: Zeljko Obradovic

REAL MADRID: Causeur, Randolph, Fernandez, Doncic, Reyes, Campazzo, Ayon, Carroll, Tavares, Llull, Thompkins, Taylor

KOÇ: Pablo Laso

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