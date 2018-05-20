Belgrad'da yapılan Final Four final maçında Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 85-78 kaybetti ve ikinci oldu.
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon, Sloukas, Wanamaker, Melih, Guduric, Nunnally, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet
KOÇ: Zeljko Obradovic
REAL MADRID: Causeur, Randolph, Fernandez, Doncic, Reyes, Campazzo, Ayon, Carroll, Tavares, Llull, Thompkins, Taylor
KOÇ: Pablo Laso
Detaylar birazdan...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.