Devler Ligi tesellisi

Süper Lig'in final haftasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, ligi 2. sırıda tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesi için ön eleme oynama hakkını kazandı. 4. dakikada ceza sahası içine hızla giren Fofana'nın rakibinden sıyrılarak vuruşunda top kaleci Volkan'dan döndü. 9. dakikada Neto'nun geri pasında araya giren Jahovic vuruşunu Volkan zamanında çıkarak engelledi
AÇILIŞI JOSE FERNANDAO YAPTI
28. dakikada M. Topal'ın sol kanattan ortasında Soldado kafayla topu Fernandao'ya indirdi. Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0. 34. dakikada Şener'in ortasında Selim Ay ters bir kafa vuruşu iletopu kendi ağlarına gönderdi. 2-0.
FENERBAHÇE 3-0'DAN SONRA DURDU
64. dakikada Fernandao, Selim Ay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı hoktasını gösterdi. 65'te topun başına geçen Soldado farkı 3'e çıkarttı: 3-0. 70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana topu üst köşeden filelerle buluştu. 3-1.
JAHOVİC'İN GOLÜ FENER'İ PANİKLETTİ
nn73. dakikada Eren Albayrak'ın yerden ortasında altıpas içinde Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2. 85'te Valbuena'nın sol kanattan ortasında Mehmet Ekici'nin volesi kaleci Patrik Carlgren'den döndü. F.Bahçe maçı 3-2 kazandı.
AÇILIŞI JOSE FERNANDAO YAPTI
28. dakikada M. Topal'ın sol kanattan ortasında Soldado kafayla topu Fernandao'ya indirdi. Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0. 34. dakikada Şener'in ortasında Selim Ay ters bir kafa vuruşu iletopu kendi ağlarına gönderdi. 2-0.
FENERBAHÇE 3-0'DAN SONRA DURDU
64. dakikada Fernandao, Selim Ay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı hoktasını gösterdi. 65'te topun başına geçen Soldado farkı 3'e çıkarttı: 3-0. 70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Fofana topu üst köşeden filelerle buluştu. 3-1.
JAHOVİC'İN GOLÜ FENER'İ PANİKLETTİ
nn73. dakikada Eren Albayrak'ın yerden ortasında altıpas içinde Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2. 85'te Valbuena'nın sol kanattan ortasında Mehmet Ekici'nin volesi kaleci Patrik Carlgren'den döndü. F.Bahçe maçı 3-2 kazandı.
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