THY Avrupa Ligi Final Four final karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'le karşılaşıyor. THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finalde boy gösteren temsilcimiz alacağı galibiyetle, Maccabi Tel Aviv ve Olympiakos'un ardından 21. yüzyılda bu kupayı üst üste iki kez kazanmayı başaran üçüncü takım olma amacında. TSİ 21.00'da Stark Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan Luigi Lamonica, Ukraynalı Borys Ryzhyk ve Letonyalı Olegs Latisevs yönetecek.





REAL MADRİD - FENERBAHÇE

Salon: Stark Arena (Sırbistan)

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya)

Real Madrid: Edy Tavares, Fabien Causeur, Facundo Campazzoi, Santiago Yusta, Trey Thompkins

Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe Doğuş: Ahmet Düverioğlu, Brad Wanamaker, Jan Vesely, Marko Guduric, Nikola Kalinic

Başantrenör: Zeljko Obradovic



İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda deplasman takımları kazandı. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid, Sloven yıldızı ve Luka Doncic'in 28 sayı, 8 ribaund ve 10 asistle yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe'yi 79-77 mağlup etmişti. Temsilcimiz ise İspanya'da oynanan karşılaşmada; 20 sayı atan Kostas Sloukas önderliğinde sahadan 86-83 galip ayrılmıştı.

DONCIC PARKEYE MVP OLARAK ÇIKIYOR

Avrupa basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en özel yetenek olan 19 yaşındaki Luka Doncic, EuroLeague'de sezonun En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. Yarı finalde oynanan CSKA Moskova karşılaşmasında 16 sayı ve 7 ribaundla oynayan Doncic, geçtiğimiz sezon Final Four yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe'ye karşı sayı atma başarısı gösterememiş ve 17 dakikada 2 ribaund ve 3 asist yapmıştı.

İspanyol ekipte, Doncic'in en büyük yardımcıları 2014-15 sezonun MVP'si seçilen Sergio Llull ve THY Avrupa Ligi tarihinin en başarılı şutörlerinden Jaycee Carroll olacak.

ZELJKO OBRADOVIC TARİH YAZMANIN EŞİĞİNDE

Fenerbahçe'nin Sırp Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı lacivertli ekibin şampiyon olması halinde kupa tarihindeki 10. şampiyonluğunu kazanmış olacak. Bu ihtimalde; Obradovic, kulüp bazında 9 şampiyonlukla THY Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan Real Madrid'i tek başına geride bırakmış olacak.

MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI:

Zeljko Obradovic: Dün gece çok iyi uyuyamadım. Bunu söylemek zor. Real Madrid çok kaliteli bir takım. Eğer bir veya iki şeye odaklanırsanız işiniz biter. Zihinsel olarak Real Madrid'e karşı iyi hazırlanmak zorundasınız. Oyunlarında bazı yeni şeyler var ancak Pablo geldiğinden beri oyun anlayışları aynı çizgide devam ediyor. Nasıl oynamak istediklerini biliyorlar. Doğru planı yapıp tüm detaylara cevap vermeye çalışacağım.

Jan Vesely: Geçen sezon üzerimizde kupayı kazanma baskısı vardı. Bu yıl da beklentiler aynı, ancak biraz farklı ve daha kolay çünkü pek çok taraftarımızın burada olmasına rağmen İstanbul'da evimizde oynamıyoruz. Yarın tüm isteğim 1 sayı daha fazla atıp maçı kazanmak. Real Madrid harika bir hücum takımı. Planımıza 40 dakika boyunca sadık kalmalıyız. Bütün bir maçı 1 veya 1.5 dakika için de çevirebilirler. Real Madrid sadece bir oyuncudan kurulu değil. Sadece Luka Doncic veya Sergio LLull'dan ibaret değiller, pek çok harika oyuncuya sahipler.

Pablo Laso: Euroleague'de şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Burada olmaktan ve geçirdiğimiz sezondan mutluyum. Oyuncularımın ilk maçtan itibaren verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum. Ve şimdi en az bizim kadar iyi iş çıkaran bir takıma karşı oynuyoruz. 16 takım vardı ve şimdi en iyi ikisi birbirine karşı oynuyor. Burada olmak benim için büyük bir memnuniyet. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve finalin başlamısını bekliyorum.

Luka Doncic: Burada olmak çok özel. Buraya kadar gelen takımımla gurur duyuyorum. Euroleague'i kazanmak harika olur. Muhteşem bir oyun oynamak zorundayız çünkü Fenerbahçe'de hücumda ve savunmada harika. Yarı finalde ilk çeyrekte kötü oynadığımızı düşünmüyorum, sadece birkaç boş şut ve serbest atış kaçırdık. Finalde agresif oynamamız gerek. Hızlı oynamayı seviyoruz ancak Fenerbahçe gerçekten iyi bir takım. İyi ribaund alıyorlar, savunmada müthişler ancak oyunu sevdiğimiz şekilde geliştirmek zorundayız.