Fenerbahçe'nin yıldız ismi Bobby Dixon, Zalgiris Kaunas zaferinden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, zor bir maç olduğunu belirterek, "Zalgiris Kanuas kesinlikle çok iyi bir takım. Onlar da iyi çalışmışlar. Ancak bizim daha önemli ve etkili yıldızlarımız var. Finale çıktığımız için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Çok iyi bir maç çıkardığının hatırlatılması üzerine konuşan Bobby Dixon, "Ben zor anların adamıyım. Finalleri ve bu tip maçları seviyorum. Çok iyi konsantre oluyorum. Taraftarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada evimizde gibi hissetirdiler" dedi.



KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ

Finali kazanmak için herşeyi deneyeceklerini belirten yıldız basketbolcu, "Bu taraftar desteği olduğu sürece kimse bileğimizi bükemez" ifadelerini kullandı.