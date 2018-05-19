Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon belli oluyor! Ligin zirvesinde oturacak ve şampiyonluk ipini en önde göğüsleyecek olan takım, aynı saatte başlayacak 3 maçın son düdüğü ile birlikte belli olacak. Göztepe - Galatasaray, Fenerbahçe - Konyaspor ve Başakşehir - Kasımpaşa maçlarının sonuçları şampiyonu belirleyecek. Şu anda Galatasaray 3 puan farkla lider. İkinci Fenerbahçe ve üçüncü Başakşehir'in ise puanları eşit. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.

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GALATASARAY - GÖZTEPE (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)



FENERBAHÇE - KONYASPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)



GALATASARAY - GÖZTEPE

GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE'NİN 11'İ: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

FENERBAHÇE - KONYASPOR

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Şener, Roman, Neto, Hasan Ali, Alper, Josef, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado, Fernando

KONYASPOR'UN 11'İ: Henüz belli olmadı

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA

BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor

KASIMPAŞA'NIN 11'İ: Henüz belli olmadı

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR



BEŞİKTAŞ'IN 11'İ : Fabri, Necip, Vida, Medel, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Larin

SİVASSPOR'UN 11'İ : Ali Şaşal, Auremir, Medjani, Boye, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Kone

İki takım arasında geride kalan 23 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 29 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

GALATASARAY

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.