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güzel bitirelim

Beşiktaş’ın hocası , “Sezon boyunca güzel oyandık. İzleyenlere zevk verdik... Yine bize yakışanı yapalım ve Sivas maçıyla güzel tamamlayalım” dedi

Sezonu güzel bitirelim
Beşiktaş Teknik Direktörü , bugün karşılaşacakları Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

3 PUANI ALALIM
Tecrübeli teknik adamın bu görüşmede, "Sezon boyunca güzel oynadık. Gerek Avrupa gerekse Türkiye'de oynadığımız futbolla taraftarlara zevk verdik. Son maçta yine bize yakışanı yapalım ve Sivasspor'u yenerek bu sezonu güzel bir şekilde tamamlayalım" diye konuştu.

REKOR PEŞİNDE
Güneş, "Biz maçımızı kazanalım... Belki de skorlara göre ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme şansı yakalarız" dedi. Şenol hoca, bugün kazanması halinde iç sahada Rasim Kara ve Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olacak.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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