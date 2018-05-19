Sezonu güzel bitirelim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün karşılaşacakları Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
3 PUANI ALALIM
Tecrübeli teknik adamın bu görüşmede, "Sezon boyunca güzel futbol oynadık. Gerek Avrupa gerekse Türkiye'de oynadığımız futbolla taraftarlara zevk verdik. Son maçta yine bize yakışanı yapalım ve Sivasspor'u yenerek bu sezonu güzel bir şekilde tamamlayalım" diye konuştu.
REKOR PEŞİNDE
Güneş, "Biz maçımızı kazanalım... Belki de skorlara göre ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme şansı yakalarız" dedi. Şenol hoca, bugün kazanması halinde iç sahada Rasim Kara ve Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olacak.
3 PUANI ALALIM
Tecrübeli teknik adamın bu görüşmede, "Sezon boyunca güzel futbol oynadık. Gerek Avrupa gerekse Türkiye'de oynadığımız futbolla taraftarlara zevk verdik. Son maçta yine bize yakışanı yapalım ve Sivasspor'u yenerek bu sezonu güzel bir şekilde tamamlayalım" diye konuştu.
REKOR PEŞİNDE
Güneş, "Biz maçımızı kazanalım... Belki de skorlara göre ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme şansı yakalarız" dedi. Şenol hoca, bugün kazanması halinde iç sahada Rasim Kara ve Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olacak.
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