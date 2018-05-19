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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Taraftar Belgrad’a çıkarma yaptı

Kupaya 1 adım kaldı

Kupaya 1 adım kaldı
F.Bahçe Doğuş'un yıldız oyuncusu Nikola Kalinic, 'ı mağlup edip Euroleague'de finale yükselidkleri maç sonrası, "Şampiyonluğa bir adım uzaktayız. Taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olacağız" diye konuştu.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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