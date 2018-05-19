F.Bahçe Doğuş'un yıldız oyuncusu Nikola Kalinic, Zalgiris Kaunas'ı mağlup edip Euroleague'de finale yükselidkleri maç sonrası, "Şampiyonluğa bir adım uzaktayız. Taraftarımızın da desteğiyle şampiyon olacağız" diye konuştu.
Kupaya 1 adım kaldı
Etiketler: Zalgiris Kaunas , Nikola Kalinic
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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