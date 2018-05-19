Kelebek gibi uçtu arı gibi soktu

F.Bahçe Doğuş'tan yeni bir destan daha... Sarı- Lacivertliler, Euroleague final four'da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son 3 yılda 3. kez adını finale yazdıran Sarı Kanarya, Türkiye'ye yeni bir zafer daha kazandırdı. Fenerbahçe, maça çok hızlı başladı. Sarı-Lacivertliler, TV molasına 7-1 önde girdi.
DEVREYİ 6 SAYI ÖNDE GEÇTİK
Mola sonrası sazı eline alan Datome oldu. Kanarya, İtalyan yıldızın sayılarıyla ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı. Fener, 2. çeyrekte farkı 12'ye çıkardı (32-20). Savunmasını sertleştiren Fener, devreyi 39-33 üstün tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NAZAR DEĞDİ
2. yarının ilk 5 dakikasını Zalgiris karşısında 48-37 önde geçen Fenerbahçe Doğuş, mola dönüşü sayı üretemedi. Farkı 2 sayıya (52-50) kadar indiren Zalgiris, baskıyı artırsa da Bobby Dixon ile 3. çeyreği 54-50 önde geçti.
FİNALDE RAKİP REAL MADRİD
Dıxon son çeyrekte yine sahne aldı... Üst üste 2 üçlükle fark 10'a çıktı (62-52). Maçı 9 sayı farkla kazanan F.Bahçe 3. kez finale çıktı. Kanarya, finalde CSKA Moskova'yı 92-83 yenen Real Madrid ile karşılaşacak. Final maçı yarın saat 21.00'de.
KESKİN NİŞANCI BOBBY
F.Bahçe'nin yıldız basketbolcusu Bobby Dixon, 5 kez iki sayılık atış denedi ve hepsinde başarılı oldu... Sarı Kanarya'nın keskin nişancısı Bobby Dixon dış atışlarda ise 6'ta 3 isabet sağladı.
DEVREYİ 6 SAYI ÖNDE GEÇTİK
Mola sonrası sazı eline alan Datome oldu. Kanarya, İtalyan yıldızın sayılarıyla ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı. Fener, 2. çeyrekte farkı 12'ye çıkardı (32-20). Savunmasını sertleştiren Fener, devreyi 39-33 üstün tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NAZAR DEĞDİ
2. yarının ilk 5 dakikasını Zalgiris karşısında 48-37 önde geçen Fenerbahçe Doğuş, mola dönüşü sayı üretemedi. Farkı 2 sayıya (52-50) kadar indiren Zalgiris, baskıyı artırsa da Bobby Dixon ile 3. çeyreği 54-50 önde geçti.
FİNALDE RAKİP REAL MADRİD
Dıxon son çeyrekte yine sahne aldı... Üst üste 2 üçlükle fark 10'a çıktı (62-52). Maçı 9 sayı farkla kazanan F.Bahçe 3. kez finale çıktı. Kanarya, finalde CSKA Moskova'yı 92-83 yenen Real Madrid ile karşılaşacak. Final maçı yarın saat 21.00'de.
KESKİN NİŞANCI BOBBY
F.Bahçe'nin yıldız basketbolcusu Bobby Dixon, 5 kez iki sayılık atış denedi ve hepsinde başarılı oldu... Sarı Kanarya'nın keskin nişancısı Bobby Dixon dış atışlarda ise 6'ta 3 isabet sağladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.