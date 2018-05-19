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Kelebek gibi uçtu arı gibi soktu

F.Bahçe, Eurolegue’de ’ı yenerek üst üste 3. kez finale çıktı. Kanarya, finalde yarın ile karşılaşacak...

Kelebek gibi uçtu arı gibi soktu
F.Bahçe Doğuş'tan yeni bir destan daha... Sarı- Lacivertliler, Euroleague final four'da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Son 3 yılda 3. kez adını finale yazdıran , Türkiye'ye yeni bir zafer daha kazandırdı. Fenerbahçe, maça çok hızlı başladı. Sarı-Lacivertliler, TV molasına 7-1 önde girdi.

DEVREYİ 6 SAYI ÖNDE GEÇTİK
Mola sonrası sazı eline alan Datome oldu. Kanarya, İtalyan yıldızın sayılarıyla ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı. Fener, 2. çeyrekte farkı 12'ye çıkardı (32-20). Savunmasını sertleştiren Fener, devreyi 39-33 üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE NAZAR DEĞDİ
2. yarının ilk 5 dakikasını Zalgiris karşısında 48-37 önde geçen Fenerbahçe Doğuş, mola dönüşü sayı üretemedi. Farkı 2 sayıya (52-50) kadar indiren Zalgiris, baskıyı artırsa da Bobby Dixon ile 3. çeyreği 54-50 önde geçti.

FİNALDE RAKİP REAL MADRİD
Dıxon son çeyrekte yine sahne aldı... Üst üste 2 üçlükle fark 10'a çıktı (62-52). Maçı 9 sayı farkla kazanan F.Bahçe 3. kez finale çıktı. Kanarya, finalde CSKA Moskova'yı 92-83 yenen Real Madrid ile karşılaşacak. Final maçı yarın saat 21.00'de.

KESKİN NİŞANCI BOBBY
F.Bahçe'nin yıldız basketbolcusu , 5 kez iki sayılık atış denedi ve hepsinde başarılı oldu... Sarı Kanarya'nın sı Bobby Dixon dış atışlarda ise 6'ta 3 isabet sağladı.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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