Süper Lig'in son haftasında bugün saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ın gözü Fenerbahçe ve Başakşehir'in oynayacağı maçlarda olacak. Son haftaya 4. sırada giren Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ve 3. sıradaki Başakşehir'in puan kaybetmesi durumunda sezonu ikinci sırada bitirecek ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alacak.
Kartal’ın gözü Devler Ligi’nde
Etiketler: süper lig , Kartal , Beşiktaş , Başakşehir , Fenerbahçe , Sivasspor
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.