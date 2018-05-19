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’ın gözü Devler Ligi’nde

Kartal’ın gözü Devler Ligi’nde
Süper Lig'in son haftasında bugün saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede 'u konuk edecek olan 'ın gözü ve 'in oynayacağı maçlarda olacak. Son haftaya 4. sırada giren Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ve 3. sıradaki Başakşehir'in puan kaybetmesi durumunda sezonu ikinci sırada bitirecek ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi bileti alacak.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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