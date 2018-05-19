Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atiker Konyaspor ile Ülker Stadı'nda sezonu tamamlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F.Bahçe'nin şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın yenilmesi, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.
Fener ligi Konya ile bitiriyor
F.Bahçe-A.Konya maçı 19.00’da start alacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık
Etiketler: Ali Palabıyık , süper lig , Atiker Konyaspor , Başakşehir , Fenerbahçe
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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