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Fener ligi Konya ile bitiriyor

F.Bahçe-A.Konya maçı 19.00’da start alacak. Maçın hakemi

Fener ligi Konya ile bitiriyor
Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atiker Konyaspor ile Ülker Stadı'nda sezonu tamamlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F.Bahçe'nin şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın yenilmesi, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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