Fener ligi Konya ile bitiriyor

Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Atiker Konyaspor ile Ülker Stadı'nda sezonu tamamlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F.Bahçe'nin şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın yenilmesi, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.