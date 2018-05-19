CANLI | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Şampiyonluk için kazanmaktan başka hiçbir seçeneği olmayan Medipol Başakşehir, geride kalan 33 haftada topladığı 69 puanla 3. sırada bulunuyor. Saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçığlu yapacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-2 KASIMPAŞA (İLK YARI SONA ERDİ)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Manuel Da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Eljero Elia, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor



KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Olivier Vaigneau, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı, Strahil Popov, David Pavelka, Loret Sadiku, Ahmed Ildız, Samuel Eduok, İlhan Depe, Mbaye Diagne

​

DİĞER MAÇLARLA İLGİLİ TÜM GELİŞMELER BURADA!

FENERBAHÇE - KONYASPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)



GÖZTEPE-GALATASARAY (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

GALATASARAY

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.