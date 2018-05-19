CANLI | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-2 KASIMPAŞA (İLK YARI SONA ERDİ)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Manuel Da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Eljero Elia, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Olivier Vaigneau, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı, Strahil Popov, David Pavelka, Loret Sadiku, Ahmed Ildız, Samuel Eduok, İlhan Depe, Mbaye Diagne
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KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?
GALATASARAY
Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE
F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.
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