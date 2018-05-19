CANLI I Göztepe-Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk oluyor. Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi. Ligi son haftasına lider gider sarı-kırmızılı ekip, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumundan, rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak sezonu şampiyon tamamlayacak.









GÖZTEPE 0-0 GALATASARAY (İLK YARI SONA ERDİ)

GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

GÖZTEPE'NİN 11'İ: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

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KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

GALATASARAY

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.