CANLI | Fenerbahçe - Konyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi.





FENERBAHÇE 2-0 ATİKER KONYASPOR (İLK YARI SONA ERDİ)

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Neto, Hasan Ali, Alper, Josef, Topal, Valbuena, Fernandao, Soldado



KONYASPOR: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Jonsson, Vedat, Mehdi, Ömer Ali, Fofana, Jahovic

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DEVLER LİGİ AŞKINA

Fenerbahçeli futbolcular en azından teselliyi kaçırmak istemiyor... Sarı-Lacivertli oyuncular kendi ellerinde olmayan şampiyonluk için beklemekten başka çare olmadığının altını çizerken, ellerinde bulunan Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkının büyük bir fırsat olduğunu ve çok inişli çıkışlı geçen sezonu bu şekilde bir teselliyle bitirip camiaya hediye verebilecekleri konusunda hem fikir oldular.

Atiker Konyaspor maçı için galibiyet yemini eden Sarı-Lacivertliler, önümüzdeki sezona huzurlu başlamak açısından bu maça çok büyük önem veriyor. Şampiyonluk konusunda ise hem Galatasaray'ın yenilmesine hem de Başakşehir'in puan kaybetmesine ihtiyaç duyulması sebebiyle çok yüksek bir inanç duyulmuyor.

34. RANDEVU

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, 34. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2'sini son 4 randevuda elde etti. Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.