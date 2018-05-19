CANLI | Beşiktaş - Sivaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar sabah.com.tr'de...

Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, ikincilik şansı için rakibini yenerek Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.









BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Carl Medjani, John Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Serhiy Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Arouna Kone



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