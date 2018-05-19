;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. CANLI | Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
  2. CANLI I Göztepe-Galatasaray

CANLI | Beşiktaş - Sivaspor

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in son maçında evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Rakiplerinin olası puan kaybında Şampiyonlar Ligi şansı için sahaya çıkan Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu.

CANLI | Beşiktaş - Sivaspor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar sabah.com.tr'de...

Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, ikincilik şansı için rakibini yenerek Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.




BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR (İLK YARI SONA ERDİ)

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir Dos Santos, Carl Medjani, John Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Serhiy Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Arouna Kone


DİĞER MAÇLARLA İLGİLİ TÜM GELİŞMELER BURADA!

GÖZTEPE - GALATASARAY (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

FENERBAHÇE - KONYASPOR (CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 18:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ