Yine yeniden Asamoah

Saray'da Kwadwo Asamoah defteri yeniden açıldı... "Inter'le anlaştı, artık gelmesi imkansız" denilen Ganalı yıldızın adı birkez daha G.Saray'la anılmaya başladı. Müjdeli haber ise İtalya'dan geldi.
TEKLİFİ RESMEN AÇIKLADI
Çizme basınına konuşan Asamoah, "Bir Türk takımından teklif aldım" diyerek Galatasaray'ı işaret etti. Yıldız futbolcu, "İtalya'dan da bir takımla görüşüyorum. Kararımı vermedim" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
SKY Sports, Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinden dolayı Asamoah'ın transferden vazgeçtiğini öne sürdü. Galatasaray'ın bu nedenle transferde şanslı olduğu da gelen bilgiler arasında.
ERGÜN'ÜN YOKLUĞU SIKINTI OLACAK!
Sezon başında Galatasaray ile Asamoah her konuda anlaşmış fakat Juventus'un tutumu sonrası transfer yatmıştı... Fakat o dönem görüşmeleri yapan ve Ganalı yıldızla çok olumlu bir ilişki kuran Cenk Ergün şu anda görevde değil. Bu durumun transferin seyrini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
TEKLİFİ RESMEN AÇIKLADI
Çizme basınına konuşan Asamoah, "Bir Türk takımından teklif aldım" diyerek Galatasaray'ı işaret etti. Yıldız futbolcu, "İtalya'dan da bir takımla görüşüyorum. Kararımı vermedim" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
SKY Sports, Inter'in Şampiyonlar Ligi'ne gidememesinden dolayı Asamoah'ın transferden vazgeçtiğini öne sürdü. Galatasaray'ın bu nedenle transferde şanslı olduğu da gelen bilgiler arasında.
ERGÜN'ÜN YOKLUĞU SIKINTI OLACAK!
Sezon başında Galatasaray ile Asamoah her konuda anlaşmış fakat Juventus'un tutumu sonrası transfer yatmıştı... Fakat o dönem görüşmeleri yapan ve Ganalı yıldızla çok olumlu bir ilişki kuran Cenk Ergün şu anda görevde değil. Bu durumun transferin seyrini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
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