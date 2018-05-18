G.Saray dün UEFA ile kritik bir toplantı yaptı. Toplantıdan sonra G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, "İlk olarak şunu belirteyim ki Avrupa kupalarına katılmamız konusunda hiç bir engel yok. UEFA ile anlaşmamız var, anlaşmamızda detaylar var ama bunlar 1 hafta sonra netleşecek" dedi.
UEFA İLE MUTABIK KALDIK
Cengiz, "Detaylar var. O detaylar anlaşılmaz değil. Her şeyde hemen hemen mutabık kaldık. Hiçbir sorun yok. Benim G.Saraylılara müjdeleyeceğim şey Avrupa kupalarına katılmamız" diye konuştu.
G.SARAY ÜSTESİNDEN GELİR
G.Saray Başkanı, "Bazı cezalar var. Bunları da Galatasaray kaldırabilir cezalar, üstesinden gelebileceği disipline olabileceği cezalar. Hiç önemli değil, bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak" dedi.
UEFA SAMİMİYET İSTİYOR
Mustafa Cengiz, "4 yıllık bir settlement, agreementi imzalayacağız. G.Saray doğru yolda, taraftarlarımız bundan emin olabilir. UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istiyor" ifadelerini kullandı.
TAKVİM'DEN AL HABERİ
TAKVİM Gazetesi, Galatasaray'ın UEFA'dan Avrupa yasağı almayacağını 10 Mart'ta açıklamıştı. Gazeteniz Takvim, "Ceza yok, 4 yıl denetim var" başlığını atmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamayla, "Avrupa'dan men söz konusu değil. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Bu anlaşmanın detaylarını da 1 hafta içinde açıklayacağız" dedi.
UEFA İLE MUTABIK KALDIK
Cengiz, "Detaylar var. O detaylar anlaşılmaz değil. Her şeyde hemen hemen mutabık kaldık. Hiçbir sorun yok. Benim G.Saraylılara müjdeleyeceğim şey Avrupa kupalarına katılmamız" diye konuştu.
G.SARAY ÜSTESİNDEN GELİR
G.Saray Başkanı, "Bazı cezalar var. Bunları da Galatasaray kaldırabilir cezalar, üstesinden gelebileceği disipline olabileceği cezalar. Hiç önemli değil, bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak" dedi.
UEFA SAMİMİYET İSTİYOR
Mustafa Cengiz, "4 yıllık bir settlement, agreementi imzalayacağız. G.Saray doğru yolda, taraftarlarımız bundan emin olabilir. UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istiyor" ifadelerini kullandı.
TAKVİM'DEN AL HABERİ
TAKVİM Gazetesi, Galatasaray'ın UEFA'dan Avrupa yasağı almayacağını 10 Mart'ta açıklamıştı. Gazeteniz Takvim, "Ceza yok, 4 yıl denetim var" başlığını atmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz dün yaptığı açıklamayla, "Avrupa'dan men söz konusu değil. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yapacağız. Bu anlaşmanın detaylarını da 1 hafta içinde açıklayacağız" dedi.
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