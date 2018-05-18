Kartal'ın Portekizli yıldızı Pepe medyada çıkan Çin iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, "İnsanlar sürekli Çin'e gidip gitmeyeceğimi soruyor. Beşiktaş'ta devam edeceğim" dedi.
ÇOK MUTLUYUM
Beşiktaş'ta mutlu olduğunu vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bu forma altında şampiyonluk yaşamak istiyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Önemli hedeflerim var" dedi.
ÇOK MUTLUYUM
Beşiktaş'ta mutlu olduğunu vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bu forma altında şampiyonluk yaşamak istiyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Önemli hedeflerim var" dedi.
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