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noktayı koydu: 'e gitmiyorum

Portekizli yıldız ’e gideceği iddialarına, “Böyle birşey yok. ’ta devam edeceğim” dedi

Pepe noktayı koydu: Çine gitmiyorum
Kartal'ın Portekizli yıldızı medyada çıkan iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Portekizli futbolcu yaptığı açıklamada, "İnsanlar sürekli Çin'e gidip gitmeyeceğimi soruyor. 'ta devam edeceğim" dedi.

ÇOK MUTLUYUM
Beşiktaş'ta mutlu olduğunu vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Bu forma altında şampiyonluk yaşamak istiyorum. Beşiktaş büyük bir camia. Önemli hedeflerim var" dedi.
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