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planında değişiklik olmayacak

Nagatomo planında değişiklik olmayacak
Cimbom'un olası bir Asamoah transferi, teknik heyetin Yuto Nagatomo planlarında değişikliğe yol açmayacak... Alınan bilgilere göre teknik direktör Fatih Terim, alınması durumunda Asamoah'ı eski mevkisi olan orta alanda kullanacak. Yönetim, Nagatomo'nun bonservisini almak için Inter'le pazarlıklara kısa sürede başlayacak.
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