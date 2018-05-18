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’da Sivas mesaisine devam

Kartal’da Sivas mesaisine devam
Beşiktaş Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Tecrübeli hoca zaman zaman idmanı durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Kartal Sivas maçı hazırlıklarını bugün de sürdürecek.
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