Beşiktaş Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olduğu görüldü. Tecrübeli hoca zaman zaman idmanı durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Kartal Sivas maçı hazırlıklarını bugün de sürdürecek.
Kartal’da Sivas mesaisine devam
Etiketler: TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş , Kartal , Sivasspor
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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