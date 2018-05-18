G.Saray, Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun yapıldı. Futbolcular ve teknik ekibin neşeli halleri dikkat çekti.
Galatasaray'da keyifler yerinde
G.Saray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular ve teknik ekip keyifliydi
Etiketler: Florya Metin Oktay Tesisleri , Fatih Terim , Göztepe , Galatasaray
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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