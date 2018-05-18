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'da keyifler yerinde

G.Saray, maçının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular ve teknik ekip keyifliydi

Galatasarayda keyifler yerinde
G.Saray, ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun yapıldı. Futbolcular ve teknik ekibin neşeli halleri dikkat çekti.
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