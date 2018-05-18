Fenerbahçe - Zalgiris (CANLI)

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da saat 19.00'daki maçta Fenerbahçe Doğuş Litvanya'nın Zalgiris takımı ile yarı finalde karşılaşıyor.

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 12. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017'nin ardından üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak.

Geçen sezon kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, unvanını korumaya çalışacak.





ÜST ÜSTE KAZANAN 4. TAKIM OLMA YOLUNDA

Fenerbahçe Doğuş, kupayı kazanması durumunda bu organizasyonda Dörtlü Finaller tarihinde üst üste mutlu sona ulaşan 4. takım unvanını alacak.

İlki 1988 yılında düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda kupayı üst üste 2 yıl kazanan sadece 3 takım oldu.

Bu başarıyı Yugoslavya'dan Jugoplastika (1989-1990), İsrail'den Maccabi (2004-2005) ve Yunanistan'dan Olympiakos (2012-2013) yakaladı.

Sarı-lacivertliler, Belgrad'da zafere uzanarak bu alanda da tarihe geçmeye çalışacak.

Öte yandan 9 defayla bu turnuvayı en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in kariyerinde üst üste Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Obradovic de kariyerinde bir ilki yaşamak için Dörtlü Final'de boy gösterecek.

NORMAL SEZONU 2. TAMAMLADI

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 21 galibiyetle 2. sırada bitirdi.

Son şampiyon olarak başladığı sezonu iyi geçiren sarı-lacivertliler, sadece 9 yenilgi aldı.

PLAY-OFF'TA BASKONİA'YI GEÇTİ

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Doğuş, play-off'ta İspanya'nın Baskonia takımıyla eşleşti.

Saha avantajını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk iki maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanarak seride 2-0 öne geçti.

İspanya'da oynanan serinin üçüncü maçını Fenebahçe Doğuş, 88-83 kaybetti ve Baskonia, Dörtlü Final için umutlandı. Rakibinin umutlarını dördüncü maçta söndüren sarı-lacivertliler, deplasmanda 92-83 kazanarak seriyi 3-1'e getirdi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

JAN VESELY EN İYİ İLK 5'TE

Fenerbahçe Doğuş'ta bu sezon diğer takım arkadaşlarına göre ön plana çıkan isim Çek pivot Jan Vesely oldu.

Bir sezon aranın ardından Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, takımın en skorer ismi olmayı da başardı.

Bu sezon sarı-lacivertli ekibin oynadığı 33 maçın 32'sinde forma giyen Vesely, 12,9 sayı ortalaması yakaladı. Takımının en fazla ribaunt alan ismi olan Vesely, bu istatistikte de 5,2 ortalamayla mücadele etti.

Başantrenör Zeljko Obradovic, bu sezon oyuncularının büyük bir bölümünden iyi verim aldı. Sarı-lacivertlilerde 4 isim, çift haneli sayı ortalamasıyla oynadı.

Takımın sayı lideri Vesely'i, Brad Wanamaker 11,3, Kostas Sloukas ve James Nunnally ise 10'ar sayı ortalamayla takip etti. Yunan oyun kurucu Sloukas, 5,5 asist ortalamasıyla sezonun bu alanda en iyi 5. ismi oldu.

KADRO

Dünyaca ünlü Sırp başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Doğuş'un kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Barış Hersek, Egehan Arna, Sinan Güler (Türkiye), Brad Wanamaker, Jason Thompson, James Nunnally (ABD), Marko Guduric, Nikola Kalinic (Sırbistan), Kostas Sloukas (Yunanistan), Jan Vesely (Çekya), Nicola Melli, Luigi Datome (İtalya).