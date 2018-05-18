Yeni sezonda kadroda değişikliğe gidecek olan Beşiktaş ilk adımı Demba Ba ile attı. Daha önce de 2 dönem Siyah- Beyazlı formayı giyen Senegalli star bu hafta Göztepe'de son maçına çıkacak. Demba Ba'ya bonservis bedeli de ödenmeyecek.
DEMBA BA'YA YILLIK 2 MİLYON EURO
Şenol Güneş'in de Demba Ba'nın dönmesini çok istediği ve bu transfere onay verdiği öğrenildi. Senegalli starla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Demba Ba'nın yıllık 2 milyon Euro teklifini de kabul etmesi bu transferde engelleri kaldırdı.
YENİ HEDEF TRABZONSPORLU BURAK
Vagner Love ve Negredo ile yolları ayırmak isteyen yönetimin Demba Ba dışında Burak Yılmaz için de önemli ilerlemeler sağladığı ortaya çıktı. Trabzonspor'un bu oyuncuya yıllık yüksek ücret ödemek istememesi bu transferde Beşiktaş'ın önünü açtı.
DEMBA BA'YA YILLIK 2 MİLYON EURO
Şenol Güneş'in de Demba Ba'nın dönmesini çok istediği ve bu transfere onay verdiği öğrenildi. Senegalli starla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Demba Ba'nın yıllık 2 milyon Euro teklifini de kabul etmesi bu transferde engelleri kaldırdı.
YENİ HEDEF TRABZONSPORLU BURAK
Vagner Love ve Negredo ile yolları ayırmak isteyen yönetimin Demba Ba dışında Burak Yılmaz için de önemli ilerlemeler sağladığı ortaya çıktı. Trabzonspor'un bu oyuncuya yıllık yüksek ücret ödemek istememesi bu transferde Beşiktaş'ın önünü açtı.
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