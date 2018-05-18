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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Lichtsteiner’de karar Güneş’in
  2. Aynı duyguları yaşamak istiyorum

'ta

, ile son maçına çıkacak ’yı bitirdi. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Yönetim ’da da sona yaklaştı

Demba ba Beşiktaşta
Yeni sezonda kadroda değişikliğe gidecek olan ilk adımı ile attı. Daha önce de 2 dönem Siyah- Beyazlı formayı giyen Senegalli star bu hafta 'de son maçına çıkacak. Demba Ba'ya bonservis bedeli de ödenmeyecek.

DEMBA BA'YA YILLIK 2 MİLYON EURO
'in de Demba Ba'nın dönmesini çok istediği ve bu e onay verdiği öğrenildi. Senegalli starla 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Demba Ba'nın yıllık 2 milyon Euro teklifini de kabul etmesi bu transferde engelleri kaldırdı.

YENİ HEDEF TRABZONSPORLU BURAK
Vagner Love ve ile yolları ayırmak isteyen yönetimin Demba Ba dışında için de önemli ilerlemeler sağladığı ortaya çıktı. 'un bu oyuncuya yıllık yüksek ücret ödemek istememesi bu transferde Beşiktaş'ın önünü açtı.
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