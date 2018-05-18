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Aynı duyguları yaşamak istiyorum

Aynı duyguları yaşamak istiyorum
Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Luigi Datome "Geçen sezon bizim için olağanüstüydü. O duyguları yeniden yaşamak istiyorum. Her Dörtlü Final'de başka deneyim kazanıyorsunuz. Maç içindeki her topun değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Buraya da son derece hazır bir şekilde geldik" diye konuştu.
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