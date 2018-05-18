Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Luigi Datome "Geçen sezon bizim için olağanüstüydü. O duyguları yeniden yaşamak istiyorum. Her Dörtlü Final'de başka deneyim kazanıyorsunuz. Maç içindeki her topun değerli olduğunu öğreniyorsunuz. Buraya da son derece hazır bir şekilde geldik" diye konuştu.
Aynı duyguları yaşamak istiyorum
Etiketler: Dörtlü Final , Fenerbahçe
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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