3 puanımız daha olsa herkes zil takıp oynardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da 'Basın Tribünü' programına konuk oldu... Tecrübeli hoca, "Büyük takımlar arasında aleyhine en fazla hakem hataları yapılan kulüp Fenerbahçe. En çok bizim canımız yandı. Hakemler bize meydan okudu" dedi.
HANGİ FUTBOL ZEVKLİ
2-3 yıldır Fenerbahçe için 'Defansif oynuyor, keyif vermiyor' algısı yaratıldığını belirten Kocaman, "Siz hangi futboldan zevk alıyorsunuz? Şu anki zevksizliğin tek nedeni Galatasaray'la aramızdaki 3 puan. 3 puanımız daha olsa zil takıp oynuyordu herkes" diye konuştu.
DÜŞÜNECEĞİM!
Kocaman son 22 maçta 52 puan aldıklarını, en çok gol atan takım olduklarını ifade ederek, "Sezonu kupayla tamamlayabilseydik bir şeyleri anlatmak daha kolay olabilirdi" ifadesini kullandı. Konya maçı sonrası istifa edeceğinin sinyalini de veren Kocaman, "Seçim sonrası benimle devam etmek isteyen olursa konuşuruz. Sezon bitsin 2-3 gün düşünüp karar vereceğim" dedi.
HANGİ FUTBOL ZEVKLİ
2-3 yıldır Fenerbahçe için 'Defansif oynuyor, keyif vermiyor' algısı yaratıldığını belirten Kocaman, "Siz hangi futboldan zevk alıyorsunuz? Şu anki zevksizliğin tek nedeni Galatasaray'la aramızdaki 3 puan. 3 puanımız daha olsa zil takıp oynuyordu herkes" diye konuştu.
DÜŞÜNECEĞİM!
Kocaman son 22 maçta 52 puan aldıklarını, en çok gol atan takım olduklarını ifade ederek, "Sezonu kupayla tamamlayabilseydik bir şeyleri anlatmak daha kolay olabilirdi" ifadesini kullandı. Konya maçı sonrası istifa edeceğinin sinyalini de veren Kocaman, "Seçim sonrası benimle devam etmek isteyen olursa konuşuruz. Sezon bitsin 2-3 gün düşünüp karar vereceğim" dedi.
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