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3 puanımız daha olsa herkes zil takıp oynardı

F.Bahçe için “defansif oynuyor” algısı yaratıldığını söyleyen Kocaman, “Son 22 haftada 52 puan aldık. Hakemler en çok bizim canımızı yaktı”dedi. Tecrübeli hoca, nedeniyle maçı sonra edeceğini de ima etti

3 puanımız daha olsa herkes zil takıp oynardı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TRT Spor'da 'Basın Tribünü' programına konuk oldu... Tecrübeli hoca, "Büyük takımlar arasında aleyhine en fazla hakem hataları yapılan kulüp Fenerbahçe. En çok bizim canımız yandı. Hakemler bize meydan okudu" dedi.

HANGİ FUTBOL ZEVKLİ
2-3 yıldır Fenerbahçe için 'Defansif oynuyor, keyif vermiyor' algısı yaratıldığını belirten Kocaman, "Siz hangi zevk alıyorsunuz? Şu anki zevksizliğin tek nedeni Galatasaray'la aramızdaki 3 puan. 3 puanımız daha olsa zil takıp oynuyordu herkes" diye konuştu.

DÜŞÜNECEĞİM!
Kocaman son 22 maçta 52 puan aldıklarını, en çok gol atan takım olduklarını ifade ederek, "Sezonu kupayla tamamlayabilseydik bir şeyleri anlatmak daha kolay olabilirdi" ifadesini kullandı. Konya maçı sonrası edeceğinin sinyalini de veren Kocaman, " sonrası benimle devam etmek isteyen olursa konuşuruz. Sezon bitsin 2-3 gün düşünüp karar vereceğim" dedi.
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