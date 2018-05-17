UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atletico Madrid... Dün Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final maçında Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Atletico, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını müzesine götürdü. 21 ve 49. dakikalarda Antonio Griezmann'ın golleriye Marsilya karşısında 2-0'ı yakalayan Atletico Madrid'de 89'da sahneye çıkan Gabi maçın sonucunu tayin eden isim oldu: 3-0. Daha önce iki kez Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan İspanyol ekibi böylelikle bu kupayı 3. kez müzesine götürdü.
Şampiyon Atletico
Avrupa Ligi finalinde Marsilya’yı Griezmann (2) ve Gabi’nin golleriyle geçen A.Madrid şampiyon oldu
Etiketler: Atletico Madrid , Avrupa Ligi , Lyon , Marsilya , Gabi
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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