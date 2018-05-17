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Şampiyon Atletico

finalinde ’yı Griezmann (2) ve ’nin golleriyle geçen A.Madrid şampiyon oldu

Şampiyon Atletico
UEFA 'nde şampiyon Atletico Madrid... Dün Fransa'nın kentinde oynanan final maçında Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Atletico, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını müzesine götürdü. 21 ve 49. dakikalarda Antonio Griezmann'ın golleriye karşısında 2-0'ı yakalayan 'de 89'da sahneye çıkan maçın sonucunu tayin eden isim oldu: 3-0. Daha önce iki kez Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan İspanyol ekibi böylelikle bu kupayı 3. kez müzesine götürdü.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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