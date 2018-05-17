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Burak haftaya netleşir

Trabzonspor Sümer, “Zannediyorum ki bu haft abitiminde Burak olayı büyük ölçüde netleşir. Sosa’ya ise teklif yok” dedi

Burak haftaya netleşir
Takımdan ayrılması gündemde olan Burak Yılmaz'la ilgili önemli açıklamalar geldi... Trabzonspor Kulübü Özkan Sümer, milli futbolcunun durumunun önümüzdeki hafta büyük ölçüde netleşeceğini söyledi. Sümer, "Yalnız bir yetkili olarak ifade ediyorum, şu ana kadar Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil. Jose Sosa konusunda şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz" dedi.

ONAZİ'YE BÜYÜK JEST
Yönetim, Nijeryalı Ogenyi Onazi'ye Dünya Kupası öncesi son sağlık kontrollerini yapması için izin verdi. 'ya giden Onazi yapılacak olan kontrollerin ardından bugün Trabzon'a geri dönecek.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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