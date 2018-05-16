Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Tite, Giuliano'yu Dünya Kupası'na çağırmazken Brezilyalı futbolcunun Dnipro'dan teknik direktörü olan Juande Ramos "Bence, Giuliano şu anda Türkiye'deki en iyi yabancı" dedi. Ramos, "Güçlü, zeki ve harika bir tekniğe sahip" ifadesini kullandı.
Türkiye’deki en iyi yabancı Giuliano’dur!
Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayan Giuliano için eski hocası Ramos övgü dolu sözler söyledi
Etiketler: Dünya Kupası , Türkiye , Brezilya , Giuliano , TEKNİK DİREKTÖR
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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