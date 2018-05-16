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’deki en iyi yabancı ’dur!

kadrosuna çağrılmayan için eski hocası Ramos övgü dolu sözler söyledi

Türkiye’deki en iyi yabancı Giuliano’dur!
Brezilya Milli Takımı ü Tite, Giuliano'yu Dünya Kupası'na çağırmazken Brezilyalı futbolcunun Dnipro'dan teknik direktörü olan Juande Ramos "Bence, Giuliano şu anda Türkiye'deki en iyi yabancı" dedi. Ramos, "Güçlü, zeki ve harika bir tekniğe sahip" ifadesini kullandı.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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