Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı'na konuştu... Cengiz, "Ben Tudor'a saygı duyuyorum. Bizi mahkemeye vermiş olsa bu çorbaya tuzu o koydu. Ancak Fatih hoca da pişirdi ve bizi bu noktaya getirdi. Başarının mimarı şu anki teknik heyettir" dedi. Göztepe maçını kazanacaklarına inandıklarını da söyleyen Cengiz, "Stadımızda dev bir şölen hazırlıyoruz. Göreve geldiğimizden beri taraftarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Tudor tuzu koydu Terim pişirdi
Başkan Cengiz, “Tudor’a saygı duyuyorum ama başarının mimarı Fatih Terim” dedi
Etiketler: Fatih Terim , TUDOR , Göztepe , Galatasaray
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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