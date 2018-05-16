Ligde son haftaya girilirken Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kulüpte 4. sezonunu geçiren Dusco Tosic'in ayrılmak için yönetimle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcunun Uzak Doğu kulüplerinden biriyle görüşme halinde olduğu belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin gelecek teklife göre Tosic'in durumuna karar vermesi bekleniyor. Yönetimin iyi bir teklifi kabul edeceği öne sürüldü.
Tosic ayrılmak için yönetimle görüştü
Beşiktaş’ın Sırp stoperinin Uzak Doğu’ya gitmek istediği öğrenildi
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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