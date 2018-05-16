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ayrılmak için yönetimle görüştü

’ın Sırp stoperinin Uzak Doğu’ya gitmek istediği öğrenildi

Tosic ayrılmak için yönetimle görüştü
Ligde son haftaya girilirken 'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah-Beyazlı kulüpte 4. sezonunu geçiren Dusco Tosic'in ayrılmak için yönetimle bir görüşme yaptığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcunun Uzak Doğu kulüplerinden biriyle görüşme halinde olduğu belirlendi. Beşiktaş Yönetimi'nin gelecek teklife göre 'in durumuna karar vermesi bekleniyor. Yönetimin iyi bir teklifi kabul edeceği öne sürüldü.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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